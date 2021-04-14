Земледельцы фермерского хозяйства Сергея Киньшина в эти дни завершают сев сахарной свеклы, которая является для них одной из приоритетных культур.

На массивах, где планируют разместить сладкие корнеплоды, еще с осени почву хорошо подготовили, выровняли и удобрили. Предпосевное выравнивание верхнего пахотного слоя выполняет механизатор Виктор Лаврищев. Его коллеги Александр Васнев и Вячеслав Токарев ведут свои тракторы «МТЗ», сагрегатированные с 12-рядковыми сеялками точного высева «Ритм». Эти сеялки обеспечивают разделение семенного материала на одиночные семена, их дальнейшую пунктирную укладку в борозду с точным соблюдением заданного расстояния и заделку семян в почву. Диски маркеров вычерчивают на пашне идеально ровные линии, уходящие к дальнему краю поля. Ориентируясь на них, самоходные машины оставляют после себя небольшие ровные борозды. Внутри каждой, под тонким слоем чернозема, — гранулы свеклосемян. Оболочка каждой состоит из набора полезных минеральных веществ, которые обеспечат всходам хороший старт и дальнейшее развитие.

Погода ранней весны весьма капризна, поэтому земледельцы стараются использовать каждый погожий час с максимальной выгодой.

Для минимизации возможных огрехов и потерь во время сева сахарной свеклы строго регламентирована скорость движения агрегатов по полю, не более пяти километров в час.

Пройдя определенное расстояние, самоходные машины делают короткую остановку. В это время механизаторы определяют глубину заделки семян, а также расстояние между ними и будущими рядками.

— Используем каждый погожий час, — говорит Киньшин, — семена заделываем не глубоко, на три-пять сантиметров. Норму высева определили в 1, 3 посевных единицы на один гектар. Погонный метр каждой борозды — пять-шесть гранул трех высокоурожайных гибридных сортов. Их подбирали таким образом, чтобы каждый «подходил» ко времени уборки с максимально налитым корнем.

В прошлом году каждый гектар сахарной свеклы дал фермерскому хозяйству по 320 центнеров продукции в зачетном весе при высоком проценте сахаристости. Что будет нынешней осенью, говорить преждевременно.

— Скажу честно, будущее сладкого урожая пока не имеет оптимистичных перспектив, — откровенничает фермер, — все дело в небольшом количестве влаги. Ею земля насыщена всего лишь на сорок сантиметров, грунтовые воды этой весной высоко не поднялись и не сомкнулись с верховыми. Одна надежда на небесную канцелярию. В период вегетации сладких корнеплодов осадки просто необходимы. Будем надеяться на матушку-природу, со своей стороны мы делаем все возможное.

Параллельно с севом сахарной свеклы, в хозяйстве С. Киньшина заделывают в почву семена ячменя и подсолнечника. Эти операции выполняют механизаторы Михаил Быков, Алексей Сапрыкин и Сергей Токарев.

От редакции: в этом году сахарная свекла будет размещена в районе на площади 21, 5 тысячи гектаров. Технология ее возделывания хорошо отработана. Массовый сев корнеплодов начнется со дня на день. На поля выйдет современная техника с широкозахватными сеялками. Главное, чтобы погода поддержала этот весенний ритм…