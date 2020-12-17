В Добринском районе сформирована территориальная избирательная комиссия. Кто в ней состоит?

Избирательная комиссия Липецкой области своим постановлением от 15 декабря №129/1002-6 сформировала избирательную комиссию Добринского района сроком на 2020-2025 гг. в количестве 11 членов с правом решающего голоса.

В течение предстоящих пяти лет эта комиссия будет организовывать и проводить выборы на территории района. Самыми масштабными избирательными кампаниями станут выборы депутатов Государственной Думы и Липецкого областного Совета в 2021 году, выборы Президента России и главы администрации Липецкой области в 2024 году.

Вот ее состав:

1) Гаврилов Николай Александрович, начальник отдела правовой работы и земельных отношений администрации Добринского муниципального района Липецкой области, являющийся муниципальным служащим, предложенный в состав комиссии Липецким региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

2) Долматов Александр Леонидович, главный библиотекарь Инновационно-методического отдела МБУК «Добринская централизованная библиотечная система», предложенный в состав комиссии Липецким областным отделением Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;

3) Дорофеева Жанна Ивановна, старший оперативный дежурный МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Добринского муниципального района», предложенная в состав комиссии Советом депутатов Добринского муниципального района Липецкой области;

4) Мешкова Елена Леонидовна, аппаратчик варки утфеля 1 продукта ПАО «Добринский сахарный завод», предложенная в состав комиссии Липецким региональным отделением Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России;

5) Панарина Екатерина Николаевна, начальник отдела ЗАГС администрации Добринского муниципального района Липецкой области, предложенная в состав комиссии Липецким региональным отделением Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»;

6) Сафонов Алексей Викторович, заместитель начальника по мониторингу и прогнозированию чрезвычайных ситуаций МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Добринского муниципального района», предложенный в состав комиссии Региональным отделением Политической партии «ЗА ПРАВДУ» в Липецкой области;

7) Токмакова Ольга Владимировна, заместитель начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности администрации Добринского муниципального района Липецкой области, являющаяся муниципальным служащим, предложенная в состав комиссии Региональным отделением Всероссийской политической партии «Интернациональная партия России» в Липецкой области;

8) Требунских Сергей Михайлович, начальник Добринского отдела ОБУ «УМФЦ Липецкой области», предложенный в состав комиссии Региональным отделением Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Липецкой области;

9) Хабузова Надежда Владимировна, пенсионер, предложенная в состав комиссии Региональным отделением Политической партии «Казачья партия Российской Федерации» в Липецкой области;

10) Шестаков Олег Владимирович, главный специалист-эксперт информационного центра избирательной комиссии Липецкой области, являющийся государственным служащим, предложенный в состав комиссии территориальной избирательной комиссией Добринского района срока полномочий 2015-2020 гг.;

11) Шеховцова Ольга Александровна, индивидуальный предприниматель, предложенная в состав комиссии Липецким региональным отделением Политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ».

Добавим, что территориальные избирательные комиссии сформированы и в других районах области. 15 декабря на заседании избирательной комиссии Липецкой области были утверждены их новые составы и назначены председатели.

В формировании ТИК участвовали 15 региональных отделений политических партий, представительные органы муниципальных образований, территориальные избирательные комиссии предыдущего состава, собрания избирателей по месту работы, службы и месту жительства.

Доля представленных кандидатур партиями составила 73,1% от общего числа предложений. Для сравнения, 5 лет назад в процессе принимали участие 12 партий (57%). Эти данные свидетельствуют о возросшей активности политических сил.