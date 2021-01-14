Оперативниками ОМВД России по Добринскому району раскрыта кража имущества из сарая.

11 января в отдел полиции обратилась 74-летняя пенсионерка с заявлением о том, что в период с 9 по 11 января в с. Приозерное неизвестными из ее сарая у дома совершена кража 10 чугунных решеток.

По подозрению в совершении преступления задержан неработающий ранее судимый за кражу 29-летний сосед потерпевшей. Украденное он сдал в скупку металла.

Материальный ущерб в сумме 5000 рублей мужчина возместил потерпевшей. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.