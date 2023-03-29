В районе стартовал «дорожный сезон». Его первый этап — ямочный ремонт. Бригада Добринского подразделения Юго-Восточного филиала ОГУП «Липецкдоравтоцентр» выработала первые тонны асфальтобетонной смеси, ликвидируя проблемные участки на автодороге Добринка-Грязи.

Алгоритм действий отработан годами. Ямка на асфальте сначала обрабатывается от пыли, грязи и мелких камней воздуходувом. Этим занимается Сергей Буянов. Затем Андрей Перов заполняет углубления разогретым битумом.

За одну рабочую смену они проходят не менее пяти километров, готовя своеобразный плацдарм для идущей следом бригады. Передвижную битумовозку доставляет к месту работ водитель Александр Беляев.

Асфальтобетонную смесь привозят в Добринский район из областного центра. Здесь ее перегружают в автомобиль КДМ Сергея Какоткина и начинается ямочный ремонт. Дорожные рабочие Вадим Буянов, Иван Годовиков и Сергей Дорофеев засыпают в углубление небольшие партии горячего асфальта и разравнивают его.

Завершающий аккорд — трамбовка ремонтируемой поверхности при помощи виброплиты. Игорь Смирнов отлично знает свое дело.

— Ямочным ремонтом, — говорит руководитель Добринского подразделения Юго-Восточного филиала ОГУП «Липецкдоравтоцентр» Сергей Гаршин, — планируем заниматься до начала сентября. На этот вид работ будет израсходовано не менее одной тысячи тонн горячего асфальта.

С наступлением устойчиво теплой погоды к этой работе подключим еще одну бригаду дорожных рабочих.

Кроме этого, добринские дорожники в этом году отремонтируют картами (прямоугольные участки асфальтового покрытия, пришедшие в частичную негодность) на десяти километрах автодороги Добринка-Петровский.

В эти дни ими уже ведется очистка от грязи и мойка барьерных и перильных ограждений всех добринских мостов.

На лето и осень запланирована вырубка придорожных деревьев и кустарников, установка новых дорожных знаков, покраска остановочных павильонов, окашивание обочин, нанесение горизонтальной разметки на дорогах, и многое другое.