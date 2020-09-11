В Добринском районе стартовал районный этап областной акции «Дорога глазами детей». К участию приглашают даже семейные команды

В детско-юношеском центре «Ритм» с 10 сентября 2020 года стартовал районный этап областной акции «Дорога глазами детей».

К участию в ней приглашаются отдельные учащиеся, детские коллективы образовательных организаций, а также семейные команды.

Среди учащихся акция проводится по следующим возрастным категориям:

4 – 6 лет;

7 – 10 лет;

11 – 15 лет;

16 – 18 лет.

Акция проводится по следующим номинациям:

Художественно-изобразительное творчество: рисунки, плакаты.

Декоративно-прикладное творчество: работы из природного материала, работы из бумаги, работы из бисера, работа с нитью, работы с деревом, работы с тканью, вышивка, вязание, витраж, батик, лепка, мягкая игрушка, сувениры, аппликация, модели, макеты, куклы, наглядные пособия, развивающие игры, книги, лепбуки.

Литературное творчество: тематические тексты прозаической или стихотворной формы в виде историй, эссе, сказок, притч, басен, сценариев.

Медиатворчество: видеоролики, анимация, презентации, компьютерная графика.

Конкурсные работы принимаются до 15 октября 2020 г.

Подробнее об акции «Дорога глазами детей» можно узнать из положения, которое размещено на сайте МБУ ДО ДЮЦ «Ритм» в разделе «Дорожная безопасность».

Цели и задачи акции – пропаганда безопасности дорожного движения, снижение уровня детского дорожно-транспортного травматизма; обучение учащихся образовательных организаций навыкам безопасного поведения на улицах, дорогах и в транспорте; развитие творческих способностей у детей.