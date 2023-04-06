На полях Добринского района в эти дни одновременно ведут закрытие влаги, подкормку озимого клина и сев яровых культур.

Согласно предварительному плану, нашим селянам предстоит подкормить 26000 гектар озимой пшеницы, посеять сахарную свеклу на 23700 га, яровые зерновые – на 35000, подсолнечник, сою и кукурузу на зерно – на 13000, 11000 и 8000 гектарах соответственно.

Кроме этого, работники добринских сельхозпредприятий и фермерских хозяйств должны оперативно закрыть влагу, а там, где этого потребует обстановка, выполнить предпосевную культивацию и внести минеральную подкормку.

В эти дни люди трудятся на весеннем поле без перерывов и выходных. Работы много. Метеопрогноз дает им полный карт-бланш. Люди, принимающие участие в нынешней кампании, имеют хороший материальный стимул для качественного выполнения порученного дела. Почва на глубине заделки семян уже прогрелась до необходимых значений. Сейчас задача одна: как можно быстрее и качественнее заделать в почву семена.