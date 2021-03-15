С 15 по 26 марта 2021 года на территории Добринского района проводится Всероссийская антинаркотическая акция «СООБЩИ, ГДЕ ТОРГУЮТ СМЕРТЬЮ».
Мероприятия акции направлены на привлечение общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков. Будет организована работа «телефонов доверия» по приёму оперативно-значимой информации. Также специалисты готовы оказать квалифицированную помощь и проконсультировать по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых лиц.
КОНТАКТЫ
- 8 (4742) 36-91-60 (круглосуточно) — «телефон доверия» УМВД России по Липецкой области
- 8 (474 62) 2-14-50 — ОМВД России по Добринскому району
- 8 (474 62) 2-19-00 и 112– ЕДДС Добринского муниципального района
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