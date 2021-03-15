С 15 по 26 марта 2021 года на территории Добринского района проводится Всероссийская антинаркотическая акция «СООБЩИ, ГДЕ ТОРГУЮТ СМЕРТЬЮ».

Мероприятия акции направлены на привлечение общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков. Будет организована работа «телефонов доверия» по приёму оперативно-значимой информации. Также специалисты готовы оказать квалифицированную помощь и проконсультировать по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых лиц.

КОНТАКТЫ

8 (4742) 36-91-60 (круглосуточно) — «телефон доверия» УМВД России по Липецкой области

(круглосуточно) — «телефон доверия» УМВД России по Липецкой области 8 (474 62) 2-14-50 — ОМВД России по Добринскому району

— ОМВД России по Добринскому району 8 (474 62) 2-19-00 и 112– ЕДДС Добринского муниципального района

Не будь равнодушным – подумай о своих близких!