В Добринском районе стартовала благотворительная акция “Семья – семье”

ОБУ «Центр социальной защиты населения по Добринскому району» объявляет ежегодную благотворительную акцию «Семья – семье», которая будет проходить с 3 августа по 30 сентября 2020 года.

Цель акции – поддержка семей с детьми, нуждающимися в особой заботе государства, привлечение внимания общества к их проблемам, оказание необходимой помощи в подготовке детей из малообеспеченных семей к новому учебному году.

В связи с этим просим население, организации всех форм собственности, индивидуальных предпринимателей принять участие в благотворительной акции и оказать содействие в подготовке к учебному году детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Школьную, спортивную форму, канцелярские принадлежности, ранцы, рюкзаки, а также денежные средства передавать в ОБУ «ЦСЗН по Добринскому району», отделение психолого-педагогической помощи семье и детям по адресу: п. Добринка, ул. Советская, д.27, 2 этаж, каб.№7, тел. 2–21–75.

Также денежные средства можно перечислять на счет учреждения:

«Наименование организации: Управление финансов Липецкой области (ОБУ «ЦСЗН по Добринскому району»

л/с 20006050216)

БИК 044206001 р/с 40601810000003000001 ОТДЕЛЕНИЕ ЛИПЕЦК Г. ЛИПЕЦК

В назначение платежа указывать

КБК 01600000042000000155

Дкл2222

ОКПО 29829239

ОКАТО 212821001

ОКТМО 42612422

ОКОГУ 2300220

ОКФС 13

ОКОПФ 75203

Рег.ПФР 058-032-005128

ОКВЭД 88.10

ИНН 4804012081

КПП 480401001».