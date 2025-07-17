В Добринском районе стартовала уборка зерновых

В прошлый четверг аграрии Добринского района приступили к обмолоту зерновых культур. Первыми свои комбайны в поле вывели труженики КФХ «Чамлычёк». Обмолот озимой пшеницы они начали на поле в 136 га неподалеку от трассы «Воронеж-Тамбов», где и побывал корреспондент «ДВ».

По золотистой ниве, уходящей к горизонту, друг за другом ходят современные комбайны «Торум-750 и «Джон Дир». У края поля их ждут водители «КамАЗов». Здесь мы встретили сына руководителя сельхозпредприятия Николая Черникова — Виталия, который трудится у отца в должности инженера.

По словам Виталия Николаевича, к уборочной страде коллектив «Чамлычка» подошел во всеоружии. Вся техника была заблаговременно отремонтирована и поставлена на линейку готовности. Поэтому, когда подошла озимая пшеница, они, не теряя драгоценного для селян времени, вышли на обмолот.

Предшественником пшеницы на этом поле был ячмень. Прошлой осенью местные аграрии провели необходимый комплекс работ, среди которых было внесение сложных удобрений, дискование и сев. Зиму посевы перенесли хорошо. А весной их подкормили селитрой, обработали от вредителей. Посевным материалом стала пшеница сорта «Алексеич».

Он отличается низкорослостью и ранним созреванием. К тому же пшеница этого сорта устойчива к полеганию, воздушной и почвенной засухе, обладает высокой морозостойкостью.

Среднюю урожайность этого поля местные аграрии пока прогнозируют в районе 35-40 центнеров с гектара. Сказывается песчаная почва. Но она будет значительно выше на других полях сельхозпредприятия. Это поле ранее остальных подошло, да и дожди в этом году пошли вовремя, колос налитой.

Влажность на момент выезда комбайнов в поле составила всего 10%. Но в «Чамлычке» есть своя сушилка на случай повышенной влажности зерна.

За штурвалами комбайнов опытные комбайнеры Сергей Иванников, Николай Чернышов и Анатолий Полянских. На отвозе зерна на ток заняты водители Сергей Першин, Николай Черников и Владимир Макаров. На подработке зерна на току — Виталий Киньшин, Валерий Алимов. Каждый знает свой фронт работ, поэтому простоев нет.

Всего же в КФХ «Чамлычёк» озимой пшеницей засеяны 727 гектаров, еще 607 заняты ячменём. Уборку здесь намерены завершить в короткие сроки, ведь вслед за этими культурами в хозяйстве подойдет и кукуруза, под которую отвели 729 гектаров.

Ход нынешней уборочной кампании на ежедневном контроле у главы Добринского района Александра Пасынкова. По его словам, нашим аграриям предстоит обмолотить более 59231 гектара. И это без учета кукурузы. Из них 31557 га — это яровые культуры. На прошлой неделе на обмолот выходили ООО «Восход», ООО «Гелиос», индивидуальный предприниматель С.И. Киньшин.

— Со дня на день, — сказал Александр Николаевич, — в уборочную страду вступят и остальные сельхозпредприятия муниципалитета. Зерноуборочной техники и ГСМ в районе достаточно. Все зерноприемные пункты готовы принимать, сортировать и подрабатывать зерно нового урожая. Весовое хозяйство также прошло плановую поверку. Настрой у наших земледельцев боевой, уборку они планируют завершить в самые сжатые сроки. Надеюсь, небесная канцелярия не подведет. А в опыте и самоотдаче добринских хлеборобов я уверен.

«Липецкая область традиционно входит в число лидеров российского агропромышленного комплекса. Старт уборочной кампании – всегда ответственное время для наших сельхозпроизводителей. Уверен, что благодаря современной технике, профессионализму аграриев и благоприятным погодным условиям нам удастся собрать достойный урожай», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.