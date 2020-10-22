В Добринском районе убрали уже половину площадей сахарной свеклы

В Добринском районе продолжается уборка сахарной свеклы. Как сообщили в районном отделе сельского хозяйства, по состоянию на 22 октября свекла выкопана на 8350 гектарах, что составляет 51 процент от планового задания.

Накопано 250 000 тонн корнеплодов.

Сладкую страду с хорошими результатами завершили фермеры Сергей Киньшин, Василий Стрельников, Александр Тихонравов, Иван Макашов, Сергей Литвинов. Слаженной работе всего уборочного комплекса дал высокую оценку исполняющий обязанности главы Добринского муниципального района Роман Ченцов.

— Свекловодческая отрасль в последние годы претерпела серьезную модернизацию, — отметил он, — добринцы используют лучшие агротехнологии и самую современную технику. Отмечу, что свекловичная плантация Добринского района в этом году самая большая в области. Уверен, что наши свекловоды достойно завершат нынешнюю кампанию, и возьмут еще не одну производственную высоту.

В целом по району уборка корнеплодов перевалила за экватор. В общей сложности на местных черноземах предстоит выкопать сладкие корни на площади 16 600 гектаров. Обещанные синоптиками осадки помогут селянам увеличить темп работ.