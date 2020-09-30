В Добринском районе установят пять новых автопавильонов

Более 1 миллиона рублей выделено в рамках реализации программы безопасности дорожного движения на установку новых остановочных павильонов.

Два из них появятся в селе Нижняя Матренка, на въезде и выезде из села. Они будут установлены вместо старых автопавильонов на прежних местах.

Еще один остановочный павильон построят с нуля напротив здания бывшей школы в селе Ольховка. По поводу его появления не раз поступали просьбы от местных жителей. Ранее его там вообще не было.

Еще один построят в деревне Большая Плавица Тихвинской сельской администрации. Его возведут напротив существующего железобетонного павильона в районе магазина райпо.

Пятый автопавильон появится на автодороге Добринка — Верхняя Матренка в районе села Средняя Матренка. Существующий старый железный павильон будет демонтирован. А новый будет установлен по той же стороне, но немного дальше прежнего.

Все работы по установке автопавильонов в перечисленных населенных пунктах завершатся до конца октября.