В память об Александре Бачурине, погибшем 16 сентября этого года при выполнении воинского долга во время военной спецоперации на Украине, на фасаде школы села Нижняя Матренка сегодня открыли мемориальную доску.

Вместе соглавой Добринского района Александром Пасынковым участие в значимом событии приняли депутат облсовета Геннадий Крутских, исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Александр Полунин, учащиеся школы, педагоги, представители общественности.

Все, кто был знаком с героем, характеризуют его как открытого, простого, честного парня с большим сердцем и доброй душой. Для него понятия чести, патриотизма, любви к Родине были не просто словами. Настоящий десантник, он не остался в стороне, когда в соседнем государстве подняли голову украинские националисты. Став в ряды добровольцев, Александр с честью и достоинством исполнил свой воинский долг, защищая жителей Донбасса от посягательств неонацистов. В одном из боев его настигла смерть. Александр Бачурин погиб, до конца исполнив свой воинский долг. Его посмертно наградили орденом Мужества. Ему было 39 лет.

Похоронили солдата с воинскими почестями на малой родине, в селе Нижняя Матренка, рядом с могилой мамы. В тот день проститься с защитником Отечества пришло практически все село.

«На нашей земле вырос достойный и мужественный сын нашей Родины. Отныне светлую память Александра Бачурина увековечила именная мемориальная доска. Память о подвиге настоящего героя мы должны навечно сохранить в своих сердцах», — написал Александр Пасынков на своей странице в социальной сети «Вконтакте».