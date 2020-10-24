В Добринском районе увеличилось число квартирных краж и угонов автомобилей

За истекший период 2020 года на территории Добринского района зарегистрировано 16 краж, связанных с незаконным проникновением в жилище. За аналогичный период предыдущего года было всего 2 таких случая, сообщили в ОМВД России по Добринскому району.

Также на территории Добринского района с начала года зарегистрировано 10 фактов незаконного завладения транспортными средствами. Это в два раза больше, чем за тот же период предыдущего года.

“Причинами, способствующими росту числа квартирных краж, являются отсутствие надлежащего присмотра за оставшимися без хозяина домами и квартирами, – поясняют в полиции. – Если вы оставляете надолго свое жилище без присмотра, укрепите входную дверь в квартиру, установите дополнительное запорное устройство, проверьте степень надежности вашего замка, не оставляйте ключи от своего жилища в общедоступном месте (на электрощите, почтовом ящике и т.п.). Тщательно закрывайте все окна и двери, попросите соседей присмотреть за вашим домом. При обнаружении кражи необходимо не входить в квартиру и срочно вызвать сотрудников полиции”.

Возросшее число угонов связывают с тем, что продолжают иметь место случаи оставления автотранспорта на улицах и придомовой территории в незапертом состоянии, с ключами и документами в салоне. В полиции призывают добринцев не упрощать задачу злоумышленникам и беречь свое имущество.