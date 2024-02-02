В эти дни ведут ремонт аварийных ям на основных дорогах Добринского района. Нынешняя зима, с ее постоянными перепадами температур, плюс большегрузы, которые ведут вывоз остатков сахарной свеклы «пособствуют появлению аварийных ситуаций на дорогах. Поэтому, как только позволила погода, и от наледи и снега освободилось дорожное полотно, работники Добринского подразделения Юго-Восточного филиала ОГУП «Липецкдоравтоцентр» приступили к ликвидации аварийных ям литой асфальтобетонной смесью.



После мониторинга состояния дорог по всем направлениям рабочие вышли на региональную автодорогу Грязи-Хворостянка-Добринка. На этом направлении оживленный автомобильный трафик. Следовательно, немало аварийных ям. Частично дорожники уже работали на автодороге Добринка-Талицкий Чамлык. Пока позволяет погода, а работать литым асфальтобетоном можно до минус 10 градусов, работники дорожной организации продолжат начатое и по другим направлениям.