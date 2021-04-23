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В рамках процессуального надзора за деятельностью органов дознания прокуратура Добринского района выявила «укрытое» от статучета преступление.

Установлено, что в ночь с 11 на 12 февраля 2021 произошло возгорание жилого дома в п. Добринка, в результате чего собственнику дома был причинен материальный ущерб на сумму 4 млн рублей.

Согласно заключению эксперта, вероятной причиной пожара послужило загорание материалов от привнесенного источника пламенного горения.

При этом орган дознания располагал информацией о том, что накануне пожара в доме распивали спиртные напитки незаконно проникнувшие туда трое граждан.

Несмотря на явные признаки преступления, в возбуждении уголовного дела было отказано.

С таким решением не согласился надзирающий прокурор, который отменил незаконное процессуальное решение и поставил вопрос о возбуждении уголовного дела.

В настоящее время уголовное дело по факту умышленного повреждения чужого имущества из хулиганских побуждений с причинением значительного материального ущерба (ч.2 ст. 167 УК РФ ) возбуждено. Ход расследования взят прокуратурой на контроль.

Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до 5 лет.