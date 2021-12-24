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В преддверии Дня спасателя глава Добринского муниципального района поздравил представителей этой профессии. Торжество провели в Петровском Доме культуры.

Благодарственные письма за высокий профессионализм, образцовое выполнение своих служебных обязанностей и в связи с праздником «День спасателя Российской Федерации» были вручены сотрудникам МЧС.