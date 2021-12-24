В преддверии Дня спасателя глава Добринского муниципального района поздравил представителей этой профессии. Торжество провели в Петровском Доме культуры.
Благодарственные письма за высокий профессионализм, образцовое выполнение своих служебных обязанностей и в связи с праздником «День спасателя Российской Федерации» были вручены сотрудникам МЧС.
- Спасение человеческой жизни, отметил глава муниципалитета, – ответственная, сложная и очень почетная работа. Трудно переоценить важность и значимость дела, которое каждый день, рискуя собственной жизнью, вы выполняете. Главная ценность службы – это люди, которые всегда готовы прийти на помощь, самоотверженно борются со стихией, спасают человеческие жизни. Вы с честью выполняете свой служебный долг по защите населения в чрезвычайных и экстремальных ситуациях. Ваш самоотверженный труд, ответственность, профессионализм – залог спокойствия жителей нашего района. Пусть в вашей жизни будет как можно меньше тревожных вызовов, а ликвидации будут проходить на учении. Здоровья вам и вашим близким. Главной наградой за ваш нелёгкий труд по-прежнему остаются безмерная благодарность людей.