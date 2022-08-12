Собранные Грязинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 63-летнему жителю села Березнеговатка Добринского района, виновному в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Следствием и судом установлено, что 7 апреля 2022 года подсудимый в ходе конфликта с 40-летним сыном, находившимся в состоянии алкогольного опьянения, избил его. При этом нанес множественные удары руками и ногами по всем телу, в том числе по голове. Для причинения смерти сыну он использовал молоток, ледоруб и ножовку. От полученных травм потерпевший скончался. Свидетелем произошедшего стала престарелая бабушка потерпевшего, которая и сообщила в правоохранительные органы.

На время предварительного следствия фигурант был заключён под стражу. В ходе допроса вину признал, сообщив все обстоятельства особо тяжкого преступления, а также его мотив. Из показаний фигуранта следует, что на убийство сына он пошел умышленно, в связи с его асоциальным поведением. На протяжении длительного времени потерпевший злоупотреблял спиртными напитками и дебоширил, в связи с этим привлекался к административной ответственности. Следователем собрано достаточно доказательств, что позволило суду вынести обвинительный приговор.

Виновному назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.