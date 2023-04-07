Необычный случай произошел в Средней Матренке. Бык провалился в погреб с соленьями, оборудованный во дворе.

Бык был привязан на цепь и время от времени, по рассказу хозяев животного Ламары и Овика Абовян, подходил чесать бок о засов двери, ведущей в погреб. В конце концов этот засов был открыт, а бык каким-то образом очутился и застрял в подвале с закрутками на зиму. От удушья спасло только то, что цепь оказалась достаточно длинной.

Вызволить животное подручными средствами (вес быка — около трех центреров!) не получалось. Хозяева обратились за помощью к соседям и главе поселения Нине Гущиной. Та нашла выход — попросить технику у гендиректора ООО «Добрыня» Владимира Арустамова, который откликнулся на просьбу и выделил так называемую «манитушку» — небольшой трактор-погрузчик с ковшом.

Быка обвязали стропами и в итоге вытащили. Счастливый конец истории. Рогатый жив и здоров. К тому же ни одна банка в погребе не пострадала!