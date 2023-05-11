Общество

В Добринском районе взрослых и подростков информируют о причинах дорожных аварий с участием несовершеннолетних

32 минуты назад

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В школе № 2 поселка Добринка сотрудники Госавтоинспекции приняли участие в общешкольном собрании, на котором присутствовали родители и их дети, учащиеся старших классов.

Причиной мероприятия послужила недавняя дорожная авария, в которой пострадал подросток, ученик школы. Несовершеннолетний водитель не справился с управлением мопедом «Дельта» и допустил опрокидывание транспортного средства. Школьник с различными травмами доставлялся в медицинское учреждение.

До собравшихся автоинспекторы довели сведения о дорожном травматизме на трассах муниципального района, рассказали о причинах аварий с участием несовершеннолетних. Было подчеркнуто, что управление мопедом возможно только после специального обучения и получения водительского удостоверения в 16 лет. Получить водительское удостоверение на мотоцикл (категории А) возможно по достижению 18 лет.

Во время встречи полицейские говорили и о том, что скутер, мопед и велосипед – самые незащищенные виды транспортных средств, и даже незначительные столкновения, а иногда и просто падение могут повлечь за собой серьезные последствия. Поэтому обязательно требуется позаботиться о средствах пассивной безопасности – шлемах, наколенниках и налокотниках.

Кроме того, школьников проинформировали о видах административных правонарушений при управлении мототранспортом, об ответственности, предусмотренной за нарушения Правил дорожного движения.

Родителям сотрудники Госавтоинспекции советовали усилить контроль за использованием подростками мототранспорта, средств индивидуальной мобильности.

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