В Добринском центре социальной защиты населения с 15 ноября по 20 декабря проходила специальная акция «В новый год с открытым сердцем».

По словам заведующей отделением психолого-педагогической помощи семье и детям ЦСЗН Натальи Гавриловой, в ходе нее неравнодушные жители нашего района, а также предприниматели и представители крупного бизнеса могли оказать помощь многодетным семьям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации и находящимся под наблюдением органов системы профилактики.

— Эта акция, — говорит Н. Гаврилова, — получила широкий отклик у наших жителей. Были собраны денежные средства порядка 40 тысяч рублей. Помогли фермеры Д.В. Бредихин, В.Ф. Стрельников, А.В. Жданов, Добринский сахарный завод, Новочеркутинская сельская администрация. Откликнули

сь и сельсоветы, главы которых привозили подарки.

И вот в середине декабря Дед Мороз со Снегурочкой начали праздничный рейд по многодетным семьям. В одной семье из Добринки их встречали двое несовершеннолетних. Паренек даже немного оробел, увидев у себя в гостях сказочных персонажей. Но вскоре освоился и уже охотно рассказывал Деду Морозу и Снегурочке, как он в этом году слушался маму и пообещал вести себя хорошо и впредь. За примерное поведение ему вручили подарок. В другой семье из микрорайона Прогресс, где уже трое несовершеннолетних, также были рады неожиданному визиту главных новогодних персонажей. Получив подарки, школьники заверили гостей, что будут учиться только на четверки и пятерки.

Всего же до новогодних праздников подарочные наборы были вручены 59 детям из 18-ти семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, — сообщили в центре соцзащиты населения. А настроение праздника им смогли создать неравнодушные жители нашего района.