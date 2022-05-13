Общество

В Добринском районе завершились соревнования «Юный спасатель»

5 минут назад
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Сегодня торжественно закрылся региональный слет-соревнования детско-юношеского движения «Школа безопасности» и «Юный спасатель».

Вместе с исполняющим обязанности главы администрации Добринского муниципального района Александром Пасынковым ребят поздравили с первым серьезным в их жизни испытанием член Совета Федерации РФ от Липецкой области Оксана Хлякина, начальник Главного управления МЧС по Липецкой области, генерал-майор внутренней службы Василий Разумнов и начальник УГПСС Липецкой области Сергей Астахов. Лучшие команды получили заслуженные награды.

Как и предполагалось ранее, добринские спасатели, показав хорошую подготовку, стали вторыми. В старшей возрастной группе они лишь немного уступили победителям из Елецкого района. Третье место у наших географических соседей, усманцев.

Гости соревнований и судейская коллегия отметили отличную организацию мероприятия. В связи с чем Добринскому району в лице его руководителя Александра Пасынкова вручили благодарственное письмо от Главного управления МЧС по Липецкой области. И сертификат на получение 10 комплектов специальной боевой одежды пожарных «Шанс Е». Так областное управление противопожарной службы стимулирует развитие на территории муниципалитета добровольных пожарных дружин.

Вечером юных спасателей ожидали приятные сюрпризы, в числе которых дискотека и салют. В следующем году подобные старты планируют провести в Хлевенском районе.

— Все ребята, приехавшие на соревнования в наш район – молодцы, — отметил Александр Пасынков, — и пусть не все заняли призовые места. Главное, что они стремились к этому. А значит, их победы к ним еще обязательно придут.

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