Одним из приятных событий для женщин Добринского района стало праздничное мероприятие, которое прошло 4-го марта в Центре культуры и досуга.

Больше года под его сводами не проводились торжества. И вот – свершилось! Повод был более чем подобающий. Зрительный зал моментально наполнился атмосферой весеннего настроения, улыбками и радостью. Правда, не все места были заняты, но этому есть объяснение. Коронавирус пока еще диктует свои правила.

Перед началом концерта всех присутствующих тепло поприветствовал глава Добринского муниципального района Роман Ченцов. Он поздравил с наступающим праздником весны, любви и надежды всех мам, бабушек и сестер, и пожелал им успехов во всех начинаниях, профессионального признания и просто человеческого счастья. Он с гордостью отметил, что среди представительниц прекрасного пола много выдающихся личностей в различных сферах. Все они представляют район на достойном уровне. А ещё успевают воспитывать молодое поколение.

Концертная программа была наполнена восхищением и любовью к самым красивым, самым любимым женщинам.

Свои трогательные поздравления мамам подарили воспитанники Добринской школы искусств имени Н.А. Обуховой вместе с артистами районного Дома культуры.

Кроме этого, гостей праздника порадовал своей виртуозной игрой скрипач из Липецка Марко Крассо.

Исполненные им музыкальные композиции никого не оставили равнодушным.

Творческая атмосфера, которая царила в зале, вместе с ощущением скорого прихода весны, давали людям силы верить в то, что их светлые надежды на счастье, радость и добро обязательно сбудутся!