В селе Доброе Добровского округа готовится к открытию многофункциональная площадка. Помимо новых пешеходных дорожек с лавочками и урнами, а также озеленения там создадут зоны для занятия спортом и игр с безопасным покрытием.

Для малышей установят детский городок, карусели, качели, качалки в виде парохода, самолета, дельфина и мотоцикла. Взрослые смогут поддерживать форму на разнообразных спортивных тренажерах, рукоходах, перекладинах, и пяти спорткомплексах. Работы в парке практически завершены.

На этом обустройство парка не закончится. Здесь планируется создать самую крупную в селе точку притяжения для жителей всех возрастов. Пространство располагается в новом микрорайоне «Молодежный», где ежегодно возводится дома, в том числе для врачей и полицейских. Для молодых семей, которые решили поселиться в микрорайоне, помимо современной инженерной инфраструктуры уже есть бассейн, физкультурно-оздоровительный комплекс и современный детский сад. Не хватало только благоустроенного пространства для семейного отдыха, но теперь появилось и оно. Благоустройство сквера ведется в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

«Мы хотим, чтобы в каждом городе, в каждом небольшом селе Липецкой области было комфортно. Это большая работа, которую мы ведем на уровне муниципалитетов и при федеральной поддержке. Всего в этом году в Липецкой области приведут в порядок почти четыре десятка скверов и парков – все в рамках нацпроекта «Жилье и городская». Обновленные места для прогулок и отдыха появятся в 13 муниципалитетах региона», – прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.