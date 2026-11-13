В Добровском округе военный фельдшер преподаёт детям основы патриотизма

Владимир Боков ушёл на фронт по мобилизации. Два года он служил санинструктором мотострелкового батальона: выносил раненых из под огня, помогал мирным жителям и обучал бойцов тактической медицине. За его плечами — служба в горячих точках ещё в девяностые, а позывной «Дед» бойцы дали ему за опыт и надёжность. За проявленное мужество Владимир награждён медалью «За участие в специальной военной операции».

Домой он вернулся по ранению — пострадала правая рука. В реабилитации помог областной центр «Сосновый бор». Именно в этом центре Владимир Боков не только поправил здоровье, но и освоил новое для себя направление — управление БПЛА.

В родном Добровском округе Владимир начал ходить по школам, рассказывать детям о службе и патриотизме. Увидел в детских глазах неподдельный интерес — и понял: хочет учить ребят.

Сегодня Владимир открыл свой историко-патриотический класс в школе села Панино. Он учит мальчишек и девчонок строевой подготовке, тактической медицине и управлению дронами.

С оборудованием помогают администрация и предприниматели. Для занятий закупили пневматические винтовки, квадрокоптер, жгуты, форму. «Занимаются у меня ребята начиная с четвёртого класса, но есть и желающие более раннего возраста. Я никому не отказываю, мы рады всем — и мальчишкам, и девчонкам», — рассказал Владимир Боков.К Владимиру на занятия приходят даже ребята из других школ. И в этих детских глазах — живой огонёк любви к Родине и готовность однажды самим встать на её защиту.

«Патриотическое воспитание должно строиться на живом примере. Передача опыта от тех, кто защищал страну, новому поколению — это эффективный путь формирования истинных ценностей», — подчеркнул губернатор Липецкой области Игорь Артамонов