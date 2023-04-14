Приговором Липецкого районного суда г. Липецка житель Добровского района, отец четверых несовершеннолетних детей, признан виновным в убийстве своего односельчанина.

Судом установлено, что 24 сентября 2022 года ранее хорошо знакомые подсудимый и потерпевший распивали спиртное в доме последнего. В ходе застолья потерпевший затеял ссору с подсудимым, высказывая оскорбления как в адрес гостя, так и его матери, хватался за нож, пытаясь нанести удар.

Разозлившись на агрессивное поведение хозяина дома, подсудимый нанес ему не менее 3 ударов в голову, а также не менее 2 ударов ножом в область шеи, повредив сонную артерию, что привело к смерти потерпевшего.

Указанные действия квалифицированы по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

Подсудимый признал свою вину. Смягчающим обстоятельством признано противоправное поведение потерпевшего.

Учитывая обстоятельства дела, мнение государственного обвинителя, суд приговорил виновного к 7,5 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.