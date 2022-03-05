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В рамках реализации региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» в селе Ратчино Добровского района Липецкой области началось строительство фельдшерско-акушерского пункта(ФАП). Он является структурным подразделением ГУЗ «Добровская РБ» и будет обслуживать жителей села Ратчино.

Сумма контракта на строительство ФАПа в селе Ратчино составляет 24 млн. руб. Это будет современный объект здравоохранения, оснащенный необходимым оборудованием и соответствующий всем стандартам оказания медицинской помощи на селе.

Под новое здание ФАПа уже залили площадку для фундамента. Провели необходимые коммуникации. Также в проекте заложено благоустройство. Здесь заасфальтируют подъезд и пешеходные дорожки, появится отдельное место под мусорные контейнеры, высадят молодые деревья.

В ФАПе будет оказываться первичная, доврачебная, медико-санитарная помощь по вакцинации взрослых и детей, лечебному делу, фармацевтической деятельности.

В здании будут предусмотрены процедурный кабинет, кабинет приема, а также комната для хранения лекарств.

ФАП жители села очень ждут. Этот пункт будет обслуживать около 800 человек, среди них — 74 ребенка. Поэтому возможность получить медицинскую помощь для жителей села рядом с домом крайне важна.

Прием будет проводиться фельдшером со стажем работы 36 лет, и медицинскими работниками, которые имеют стаж работы более 5 лет, высокий уровень профессиональной подготовки и компетентности.

На сегодняшний день в Добровском районе работает 11 фельдшерско-акушерских пунктов и 4 отделения общей врачебной практики.

В рамках реализации программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» в 2022 году в Липецкой области запланирован ввод в эксплуатацию 4 фельдшерско-акушерских пунктов.