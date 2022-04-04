Чаплыгинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела в отношении 16-летнего подростка, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с банковского счета).

По данным следствия, подросток воспользовался телефоном своего деда, доступ к которому не был заблокирован, и тайно перевел с его банковских карт, привязанных к номеру, денежные средства на свой счет. Переводы он делал в сентябре – ноябре 2021 года, похитив накопления деда в сумме более 250 тысяч рублей. На похищенные средства он приобрел два мотоцикла и подержанный отечественный автомобиль.

Пропажу с банковских счетов мужчина обнаружил лишь в конце ноября прошлого года при обращении в отделение банка. Узнав о получателе незаконно похищенных денежных средств, он обратился в правоохранительные органы для привлечения внука к уголовной ответственности.

В ходе расследования уголовного дела вину в совершении преступления студент колледжа признал и раскаялся в содеянном. Вместе с тем следователем создана достаточная доказательственная база, что позволило направить материалы уголовного дела для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.

Санкция вменяемой подростку статьи УК РФ предусматривает наказание вплоть до 6 лет лишения свободы.