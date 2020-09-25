В Добровском районе строят новую трехэтажную школу

В селе Большой Хомутец Добровского района возводят новую трехэтажную школу. Ее строительство ведется в рамках ведомственной целевой программы “Современный облик сельских территорий”. Выполнение работ по строительству объектов этой программы и сроки их завершения находятся под особым вниманием главы администрации Липецкой области Игоря Артамонова. «У нас еще много работы по улучшению условий жизни населения и в крупных городах, и в сельской глубинке, – считает руководитель региона. – И мы стремимся, чтобы наш дом, будь то город или село, и зимой, и летом выглядел чисто, красиво и уютно».

К работам подрядчик приступил в мае, сообщили в управлении сельского хозяйства Липецкой области. За это время залили фундамент и начали выкладывать первый этаж будущего здания, также строится теплотрасса. Как отмечают в администрации поселения, это первая образовательная новостройка в районе за последние десятилетия. Она рассчитана на 264 ученика, здесь же разместят и две дошкольные группы на 30 детей. Также будет большой актовый зал и зал для игровых видов спорта. Строительство новой школы обойдётся почти в 200 млн рублей.

А пока школьники ходят в расположенную неподалеку старую школу. Детей привозят со всей округи — из Коренёвщино и Капитанщино. Места для всех уже не хватает, но терпеть тесноту осталось недолго. Сдать школу планируют в конце 2021 года. Подрядчик уверяет, что уложится в срок. А, значит, за новые парты ученики смогут сесть уже во второй половине следующего учебного года.

Всего в рамках программы «Современный облик сельских территорий», которая входит в состав государственной программы РФ «Комплексное развитие сельских территорий», в текущем году ведется строительство трех объектов: школ в Тербунском и Добровском районах и детского сада в Хлевенском районе. На них из федерального бюджета выделено 283 млн рублей. Общий объем финансирования этих трех объектов (из федерального, областного, местного бюджетов и внебюджетные средства) составит почти 440 млн рублей. Все три объекта оснащены системой видеонаблюдения, так что контролировать ход работ можно не выходя из дома, онлайн, круглосуточно.

«В Липецкой области уделяется большое внимание развитию сельских территорий, – отмечает первый заместитель главы администрации региона Николай Тагинцев. – В селах возводятся новые школы, детские сады, спортивные и игровые площадки, благоустраиваются территории. Жить на селе становится очень комфортно». Ведомственная целевая программа «Современный облик сельских территорий» включает в себя комплекс мероприятий, позволяющих улучшить инфраструктуру на селе, построить новые и реконструировать существующие социальные объекты, такие, как детские сады, школы, ФАПы, спортивные сооружения.