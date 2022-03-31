Чаплыгинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела в отношении 43-летней жительницы Добровского района, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По данным следствия, в ночь на 31 декабря 2021 года обвиняемая с сожителем распивали спиртные напитки в доме соседа по улице Мичуринская в селе Преображеновка. Находившаяся в состоянии алкогольного опьянения гостья, вспомнив старую обиду, повалила на пол 68-летнего хозяина дома и, взяв кухонный нож, нанесла ему три удара в шею. Оставив потерпевшего в беспомощном состоянии, обвиняемая с сожителем отправились домой, выбросив по дороге орудие убийства.

В результате колото-резаной раны шеи потерпевший скончался. Проснувшись утром и осознав произошедшее, фигурантка сообщила в правоохранительные органы.

Установлено, что женщина ранее судима за убийство супруга в состоянии аффекта. На время предварительного следствия обвиняемой по ходатайству следователя судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Вину в совершении особо тяжкого преступления признала, подтвердив показания при их проверке следователем на месте происшествия, а также указала место сокрытия орудия убийства. При осмотре обочины дороги был обнаружен завернутый в газету нож с пятнами крови потерпевшего.

В рамках расследования собрана достаточная доказательственная база, в основе которой показания свидетелей, результаты следственных действий и судебных экспертиз, что позволило материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направить в суд.