В Добровском районе завершено строительство птицефермы по производству мяса индейки

ООО «Кривец-птица» в с. Кривец Добровского района завершило строительство птицефермы по производству мяса индейки (2 очередь). Об этом сообщает Инвестиционный портал Липецкой области.

Проектная мощность промышленного комплекса – 2 тыс. тонн в год в живом весе.

Вложенный объем инвестиций – 120 млн. рублей.

В настоящее время на территории региона реализуется несколько крупных инвестиционных проектов в области птицеводства – сообщили в управлении сельского хозяйства Липецкой области. За 11 месяцев текущего года в сельхозпредприятиях области произведено 171,3 тыс. тонн птицы на убой или 104 % к уровню 2019 года.

Справка

Первую очередь промышленного комплекса по производству индейки «Кривец-птица» в Добровском районе запустили в 2016 году.