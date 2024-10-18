Промозглая осенняя погода не помешала организаторам провести в Добринке ежегодный районный праздник День призывника.

По традиции преемственности поколений сначала будущие солдаты возложили венок к памятнику односельчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, и почтили их память минутой молчания.

Основное торжество проходило в малом зале районного Дома культуры. Здесь им сначала показали небольшой видеоролик, в котором говорилось о престиже военной службы для юношей. Затем новобранцев ждала череда поздравлений и напутствий.

— Поздравляю всех вас с началом нового периода в вашей жизни, — сказал в своем выступлении заместитель главы района Олег Малыхин. — Это более сложный и ответственный ее этап. Через год вы вернетесь домой возмужавшими и окрепшими, приобретете новых надежных друзей.

Слова напутствия прозвучали и от военного комиссара Добринского района Сергея Копцева, председателя районной общественной организации ветеранов войны в Афганистане Владимира Машталера, участников специальной военной операции Ивана Ковыльникова и Дмитрия Васильева, которые призвали не бояться сложностей в прохождении службы и стараться осваивать военно-учетные специальности, которые пригодятся им на «гражданке». Благочинный храмов Добринского церковного округа, протоиерей Александр Адоньев назвал службу в армии и защиту Отечества святой обязанностью каждого мужчины. Дали слово и самим призывникам, от лица которых с благодарностью за пожелания выступил Илья Калашников. Кстати, этот парень, как и его земляк Вадим Беляев (всего двое из Добринского района в ходе осеннего призыва), по итогам работы призывной комиссии отобраны для службы в Президентском полку и, получив на руки повестки, ждут отправку в армию.

Призывникам предложили поучаствовать в разборке-сборке автомата. Самые быстрые и ловкие получили поощрительные призы. Финалом Дня призывника стал концерт, подготовленный артистами РДК, и памятные подарки.