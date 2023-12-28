В семье Зайцевых из Плавицы новогодние красавицы стоят в каждой комнате.

— Чтоб, переходя с одного места в другое, не терять праздничного настроения, — шутят хозяева Ольга и Михаил Зайцевы.

Одна у них стоит в детской, другая — в спальне родителей, третья занимает самое почётное место — в зале, где они весело под бой курантов встречают Новый год. И если первые две — искусственные, то третья — натуральная, наряжают её позднее всех, чтоб от домашнего тепла не осыпалась.

— Игрушек у нас полно, — рассказывает Ольга, — так что хватает сразу на несколько деревьев. Красивые стеклянные шары ещё из моего детства остались. Но настоящей семейной реликвией считаем те новогодние игрушки, что мой папа Александр Алексеевич Цыгуняев, к сожалению, ныне покойный, принёс из своего родительского дома, когда они с мамой Надеждой Вячеславовной поженились. Это его новогодние игрушки были. Нам они очень дороги. Бережём их!

Наконец-то долгожданный момент настал! Целый год к нему шли!

Разумеется, родители признались, что всё это убранство дома затевают, прежде всего, ради своих детей. А их у Зайцевых двое. Дочка Светлана учится в 4-м классе гимназии, сыну Денису 9 января три годика исполнится. Мама пока с ним сидит в декретном отпуске. Дед Мороз наверняка под каждую ёлочку подарки принесёт. Мама с папой тоже ждут от него сюрприз — новые коньки, чтоб было на чём поскользить на местном катке.

— Наряжали мы ёлки вместе. Одну в красно-золотистом тоне, другую — в сине-фиолетово-серебристом, а на основной обычно висят ретро-игрушки и изготовленные детьми. В общем, всё делаем, как в нашу пору было.

Не бойся, она не колючая!

Семью Ольга и Михаил создали почти 14 лет назад, в августе 2010-го, потом через два года осознанно решили повенчаться в церкви. За это время семья обросла обычаями и традициями. Глава семейства — заядлый рыбак, он увлёк этим делом и своих девчонок. Все вместе любят собирать грибы. Кажется, если смотреть на фото, Зайцевы не менее машинного кузова их набирают! И как только не устают перебирать! Также совместно любят лепить пельмени. Правда, как они сказали, им более всего нравится их есть. Это быстрее получается.

По квартире Зайцевых туда-сюда шастают два чёрных кота. Обитатели не боятся, что те им за целый день по сто раз перейдут дорогу.

— Что вы! Чёрные коты счастье приносят в дом! — убеждена хозяйка. — У меня с самого детства только чёрные, причём коты, водятся. Я их обожаю. Эта любовь и всем моим домочадцам передалась.

И всё-таки их семью хочется назвать творческой: мама и дочка хорошо рисуют, даже правильнее было б сказать — пишут картины. Света ходит на занятия в музыкальную и художественную школы. В нынешнем году со своим рисунком стала одной из победительниц в межрегиональном конкурсе. Играет на фортепьяно.

Александр и Надежда Цыгуняевы для дочки Оли ёлку всегда наряжали. Причём игрушки были ещё из детства её отца. Теперь они стали семейной реликвией в доме Зайцевых.

У хозяйки замечательно получаются портреты. Зная о её способностях, знакомые просят и их лицо «перенести» на холст. А уж все ближайшие родственники Ольги давным-давно имеют в наличии такие картины от неё. На различных районных выставках творения О. Зайцевой присутствуют в обязательном порядке. Сынок Денис тоже пытается что-нибудь красивенькое изобразить красками, но более всего любит «пересчитать» папин инструмент, помогая тому.

— Считаю, что любовь к творчеству нам передалась от моих родителей: папа Саша играл на музыкальных инструментах и пел в плавицком ансамбле, мама по профессии парикмахер, где творческий подход тоже очень важен, — объясняет собеседница.

Работает Ольга Александровна руководителем Тихвинского ДК, в январе, по окончании декрета, вновь его возглавит. Но за это время свою творческую деятельность не оставляла, выступая на сцене и своего клуба, и районного Дома культуры. Вообще, даже сольные концерты устраивала собеседница. Несколько лет назад землячку приглашали на Липецкое радио, где она исполняла эстрадные песни.

Тем не менее, своим главным достижением Зайцевы считают рождение детей.

— Семья — самое важное в жизни. Родители счастливы, когда здоровы и счастливы их дети.