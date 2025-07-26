В Дубовом строятся новые очистные сооружения

В активной фазе сейчас ведутся работы по строительству очистных сооружений в селе Дубовое. Глава поселения Денис Пригородов рассказал, что старые очистные, которые находятся в непосредственной близости от стройплощадки, были возведены еще в советские годы. С течением времени назрела острая необходимость в строительстве новых.

Вместе с начальником отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации Добринского района Евгением Лутовиновым на объекте побывал и корреспондент «ДВ».

— Строительство очистных сооружений в Дубовом, — говорит Евгений Сергеевич, — ведется благодаря сразу двум программам: районной — «Обеспечение населения Добринского муниципального района качественной инфраструктурой и услугами ЖКХ на 2019-2027 годы» и региональной государственной программе — «Обеспечение населения Липецкой области качественными коммунальными услугами и формирование современной городской среды». По этим программам на проведение соответствующих работ выделено почти 36 миллионов рублей. Основная их часть направлена из регионального бюджета.

В момент нашего приезда на стройплощадке было несколько рабочих и различная техника. Подрядчиком стала липецкая фирма ООО «Интех». Ее мастер Андрей Лопатко сообщил, что к работам они приступили еще 9 июля. За это время была подготовлена площадка под строительство очистных, выкопан котлован, подготовлена бетонная плита.

На момент визита проверяющих рабочие фирмы занимались вязкой арматуры. На очереди — заливка бетона.

Как только он наберет прочность, подрядчик займется установкой емкостей очистных сооружений в количестве 5 штук, их обвязкой. Финальной частью строительства станет обратная засыпка котлована и установка павильона очистных. Работа у строителей спорится, но Андрей Лопатко сетует, что дожди, которые идут практически каждый день, не дают нарастить темпы работ.

Тем не менее, подрядчик постепенно завозит необходимые строительные материалы. И в скором времени у дубовчан будут новые очистные сооружения, а следовательно, воздействие людей на экологию будет минимальным.

“Вопросы качества очистки сточных вод остаются в центре внимания органов власти. Липецкая область должна активно развиваться, а это невозможно без модернизации такой важной отрасли, как ЖКХ”, – подчеркивает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.