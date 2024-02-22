В канун Дня Защитника Отечества увековечили память еще одного достойного защитника нашей Родины – Дениса Ивановича Федюкова из д. Софьино Дубовского сельского совета, который погиб при исполнении воинского долга в зоне специальной военной операции. Мемориальная доска была установлена на здании школы села Дубовое, где в свое время учился Денис.

На мероприятие пришли родственники нашего Героя, школьники и его односельчане. В честь храброго воина была также открыта «Парта Героя».

Среди лучших сынов нашей Великой Родины навечно останется имя Дениса Федюкова…