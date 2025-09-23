В Дубовом запустили новые очистные сооружения

Пару недель назад в Дубовом завершилось строительство новых очистных сооружений. Старые очистные здесь были построены еще в советское время и уже выработали свой ресурс.

Возведение новых велось по двум программам: районной – «Обеспечение населения Добринского муниципального района качественной инфраструктурой и услугами ЖКХ на 2019-2027 годы» и региональной государственной программе – «Обеспечение населения Липецкой области качественными коммунальными услугами и формирование современной городской среды». По этим программам на проведение соответствующих работ выделено почти 36 миллионов рублей. Основная их часть направлена из регионального бюджета.

Подрядчик выполнил все необходимые строительные работы, завез, установил и подключил новое оборудование. Территория очистных тоже была благоустроена.

На новом объекте была перерезана символичная красная лента. В мероприятии участвовали заместители главы администрации Добринского района Александр Ногтев и Андрей Тарасов, а также подрядчик Александр Гулевский и поставщик оборудования для очистных Сергей Ногтев, глава Дубовского поселения Денис Пригородов.

Сейчас завершены все пусконаладочные работы. В эти очистные сливаются канализационные отходы с 15 многоквартирных и одного частного домов. Но, несмотря на большой объем нечистот, природе не будет нанесено никакого ущерба.