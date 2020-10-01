В движение пяти маршрутов пассажирского транспорта в Липецке вносятся изменения

В движение пяти маршрутов городского пассажирского транспорта внесут изменения.

Из-за укладки асфальтового покрытия на разворотной площадке в районе остановки «Чаплыгинское шоссе» движение маршрутов №№ 12, 90 и 324К будет осуществляться до остановки «Сады Сокол-3». Расстояние между остановочными пунктами – порядка 360 метров. Работы на участке должны завершить уже на следующей неделе.

Также в связи с окончанием работ по благоустройству посадочной площадки на площади Кольцевой, одноимённый остановочный пункт снова введен в схемы движения маршрутов №№28 и 302. Автобусы теперь будут следовать по следующим маршрутам:

№302 «площадь Кольцевая» – «12 лицей» – «улица Доменщиков»;

№28 Сырский – «улица Водопьянова» – «площадь Кольцевая» – «12 лицей» – НЛМК.

Работы по монтажу остановочного павильона должны завершиться в ближайшее время – это сделает ожидание транспорта более комфортным.