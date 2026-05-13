В единстве народов – сила России

Добринская центральная межпоселенческая библиотека присоединилась к ежегодной Всероссийской акции «Библионочь-2026». Для студентов филиала Усманского промышленно-технологического колледжа и обучающихся школы № 2 п. Добринка был проведён увлекательный квест «Караван дружбы, потерянная глава».

Участники совершили путешествие по просторам России, исследуя её богатое культурное наследие, традиции, праздники и быт народов, населяющих нашу страну. В этом году акция отмечает 15-летний юбилей и проводится в рамках Года единства народов России под лозунгом «Единство народов — сила России!»

Сюжет игры предполагал, что команды, разделённые на пять отрядов — «Хранители традиций», «Послы дружбы», «Толкователи мудрости», «Знатоки культур» и «Собиратели легенд», отправились в путешествие по различным регионам России: от северных стойбищ до кавказских аулов, от степных гаваней до русских горниц. Их задачей было восстановить «Главу Согласия», собирая фрагменты потерянной страницы и одновременно узнавая о ценностях каждого народа, его обычаях, мудрости и творчестве.

Команды прошли запланированный маршрут, успешно преодолевая этапы, выполняя творческие и интеллектуальные задания, которые подготовили площадки.

Участники смогли не только погрузиться в уникальные культурные особенности народов России, но и проверить свои знания: разгадать загадки, решить логические головоломки и выполнить творческие задания, направленные на развитие командного взаимодействия.

Площадка «Русская горница» предлагала участникам квеста разнообразные задания: игру «Толкуй слово», в которой они определяли значение старинных слов; игру «Правда или Выдумка», где ребята показывали свои знания и умение отличать факты от вымысла; собирали пословицы, а также проходили испытание на смекалку.

На площадке «Сказки Урал-батыра» ребята познакомились с башкирским эпосом, услышали легенды, узнали о народностях Башкортостана, о значении цветов на их флаге и попробовали национальные блюда и напитки.

На станции «Мудрость Северного сияния» участники познакомились с традиционным образом жизни народов Крайнего Севера: оленеводством, рыболовством, легендами и сказками северных регионов. В рамках мини-викторины участники отвечали на вопросы, разгадывали ребусы.

На площадке «Степная гавань» ребят ждало знакомство с культурой калмыков и бурят. В рамках игры «Собери юрту» учились правильно собирать жилище кочевников, а также собирали изображения национальных костюмов и узнавали их символику.

«Легенды седого Кавказа» — площадка, где участники ознакомились с традициями, кухней и ремёслами народов Кавказа. Они разгадывали анаграммы и задания, связанные с кавказской культурой и промыслами.

На промежуточной площадке «Игры народов России» команды участвовали в традиционных играх разных этносов: русских, татарских, хантийских и мансийских.

В результате совместных усилий участники успешно восстановили «Главу Согласия», символизирующую единство и уважение народов многонациональной России.

Мероприятие завершилось награждением победителей: команды «Послы дружбы» и «Толкователи мудрости» получили I место, «Собиратели легенд» — II место, а командам «Хранители традиций» и «Знатоки культур» — III место. Победителям были вручены дипломы и памятные призы.

«Библионочь» напомнила участникам, что сила России — в многообразии её народов, а книга — лучший проводник в мир взаимопонимания!

Марина КОМАРОВА,

заместитель директора «МБУК Добринская ЦБС».