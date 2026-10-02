В единстве — наша сила. Делегация Липецкой области приняла участие в Съезде Союза женщин России

25 сентября, в Москве, в Музее Победы на Поклонной горе прошел Съезд Союза женщин России «В единстве — наша сила и залог успеха!».

Он объединил представительниц женского движения из разных регионов страны, общественных деятелей и активистов. В центре внимания — сохранение исторической памяти, укрепление мира, развитие сотрудничества и поддержка общественных инициатив.

В работе съезда приняла участие самая многочисленная делегация Союза женщин Липецкой области во главе с председателем Урываевой Верой Ивановной.

Добринский муниципальный округ представляли: председатель комитета экономики, лидер Совета женщин нашего округа Демидова Галина Михайловна и главный редактор газеты «Добринские вести», председатель совета ветеранов Шигина Тамара Васильевна.

Программа началась с церемонии открытия раздела «Женское лицо Победы», созданного при содействии Союза женщин России в проекте Музея «Лица Победы».

В зале Памяти и Скорби состоялось возложение живых цветов к монументу «Скорбь». Потолок зала украшен латунными цепочками с хрустальными подвесками — всего их 2,6 миллиона. Эти хрустальные «слёзы» олицетворяют скорбь по погибшим соотечественникам. Для возложения цветов участницы Съезда выстроились в колонну по четыре человека.

Торжественное заседание прошло в зале Славы. Вел его народный артист России Владимир Березин.

Перед началом официальной части был показан фильм, посвящённый подвигу советского народа в годы Великой Отечественной войны. Эффект усиливался двухуровневым панорамным куполом зала.

Театрализованное представление и концертная программа с песнями Победы никого не оставили равнодушным.

С приветственным словом выступила Президент Союза женщин России Екатерина Лахова.

Начальник Управления Президента Российской Федерации по общественным проектам Сергей Новиков озвучил обращение Президента Российской Федерации Владимира Путина Союзу женщин России по случаю 85-летия Антифашистского комитета советских женщин и вручил участницам награды за активный вклад в достижение национальных целей развития. Среди награжденных была и наша землячка, председатель Союза женщин Липецкой области Вера Ивановна Урываева.

Важной частью встречи стало принятие коллективного документа — «Призыва к совместным действиям против нацизма, в защиту мира и развития». Он отражает стремление сохранить историческую правду и объединить усилия ради мира и созидания.

Такие встречи напоминают о главном: память объединяет поколения. Бережное отношение к общей истории сохраняет связь между прошлым, настоящим и будущим.