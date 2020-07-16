В Елецком районе мигрант предстанет перед судом за попытку подкупа инспектора ДПС

Елецким межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела в отношении 51-летнего уроженца Республики Азербайджан, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (покушение на дачу мелкой взятки).

По данным следствия, 3 июня 2020 года инспектором ДПС для проверки документов в окрестностях села Екатериновка Елецкого района был остановлен автомобилист, управлявший транспортным средством без полиса обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО). С целью избежать административной ответственности, предусмотренной ч. 2 ст. 12.37 КоАП РФ (неисполнение владельцем транспортного средства обязанности по страхованию своей гражданской ответственности, а равно управление транспортным средством, если такое обязательное страхование заведомо отсутствует) автолюбитель попытался передать инспектору ДПС взятку в размере 500 рублей. Нарушитель положил купюру возле рычага коробки передач патрульного автомобиля.

Вопреки ожиданиям взяткодателя инспектор ДПС от незаконного вознаграждения отказался и сообщил о коррупционном преступлении в региональный СКР.

В ходе расследования уголовного дела вину в совершении преступления фигурант признал и раскаялся в содеянном. Вместе с тем следствием собрана достаточная доказательственная база, что позволило в кратчайшие сроки направить материалы уголовного дела прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.

Санкция данной статьи УК РФ предусматривает штраф в размере до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 3 месяцев, либо исправительные работы на срок до 1 года, либо ограничение свободы на срок до 2 лет, либо лишение свободы на срок до 1 года.