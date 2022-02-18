В ноябре 2021 года в ОМВД России по Елецкому району обратилась 55-летняя жительница с. К.Жизни Елецкого района с заявлением о том, что у нее украли телефон. Стоимость телефона потерпевшая оценила в 7500 рублей.

Женщина не могла припомнить, где произошла кража, помнила, что в тот день пользовалась услугами такси, возможно при выходе из машины выронила телефон в салоне такси. Сотрудниками полиции была установлена личность таксиста, который подвозил потерпевшую, но он не признавал свою вину.

По прошествии времени в ходе расследования оперативниками другого уголовного дела у подозреваемого в ходе обыска был изъят телефон, схожий с пропавшим телефоном потерпевшей. Мужчина признался в том, что данный телефон он купил у таксиста за 5000 рублей. В ходе предъявленных обвинений водитель такси, 52-летний житель Елецкого района, признался в содеянном преступлении. Подозреваемый вспомнил, что в тот день подвозил потерпевшую, обронившую в салоне автомобиля сотовый телефон, который он присвоил себе и продал третьему лицу.

Сотрудниками полиции телефон изъят и будет возвращен потерпевшей.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ «Кража». Максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.