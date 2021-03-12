Прокуратура Елецкого района провела проверку исполнения администрацией сельского поселения Нижневоргольский сельсовет федерального законодательства о безопасности зданий и сооружений при прекращении их эксплуатации.

Установлено, что в соответствии с региональной программой “Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Липецкой области, на 2013 – 2017 годы” гражданам, проживавщим в аварийных домах №№ 6-8 по ул. Совхозной в д. Аксенкино, было предоставлено новое жилье.

Снос домов предусматривался до 31.12.2018.

Однако аварийные дома до настоящего времени не снесены.

Свободный доступ к таким домам повышает риск криминальных проявлений, также создает угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан.

В рамках полномочий по обеспечению законности на подведомственной территории прокурор обратился в суд с требованием о сносе аварийных домов.

Требования прокурора удовлетворены. Исполнение судебного решения взято на контроль.