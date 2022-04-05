Собранные Елецким межрайонным следственным отделом СУ СК Росси по Липецкой области доказательства признаны судом достаточенымит для вынесения приговора 58-летнему жителю Становлянского района, виновному в совершении преступления, предусмотренного по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (покушение на кражу с банковского счёта).

Следствием и судом установлено, что подсудимый, занимавшийся частным извозом, нашел в салоне своего автомобиля кредитную банковскую карту, утерянную его пассажиркой во время поездки в село Казаки Елецкого района. Чужой банковской картой он расплачивался 24 и 25 ноября прошлого года в торговых точках, приобретая продукты питания и товарно-материальные ценности до момента блокировки карты её собственником. Подсудимому удалось приобрести товары на сумму более 12 тысяч рублей

В ходе оперативно-разыскных мероприятий фигурант был установлен и задержан. Вину в совершении кражи признал и раскаялся в содеянном, а также возместил потерпевшей ущерб в полном объеме.

В установленный законом двухмесячный срок следователем собрана достаточная доказательственная база, что позволило суду вынести обвинительный приговор.

Виновному назначено наказание в виде 1года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком.