В Ельце полицейские раскрыли кражу с незаконным проникновением в кафе.

Так, 12 марта неизвестный, разбив траурной плиткой окно, проник в помещение кафе на улице Свердлова. Оттуда он похитил продукты, три бутылки алкоголя и кассовый аппарат, в котором находилось 9200 рублей. Общая сумма ущерба составила 34 080 рублей.

Сотрудниками уголовного розыска задержан и доставлен в отдел полиции ранее судимый по аналогичной статье 45-летний житель Лев-Толстовского района Липецкой области.

Следствием установлено, что мужчина постоянного места жительства не имеет и ведет бродяжнический образ жизни. Прогуливаясь в центральной части города, он увидел кафе, и решил оттуда похитить еду, а также деньги. Около здания он нашел кирпич и разбил окно. Убедившись, что его никто не видит, залез внутрь кафе, при этом выпил немного алкоголя и перекусил. После этого он увидел кассовый терминал, который подозреваемый решил забрать с собой. Свою вину мужчина признал и в содеянном раскаялся.

Возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ. Максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

По ходатайству следователя суд оставил подозреваемого под арестом на два месяца.