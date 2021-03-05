Прокурор г. Ельца утвердил обвинительное заключение в отношении гражданина, обвиняемого в покушении на убийство, сопряженном с разбоем, т.е. совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.162, ч.3 ст.30, п. з» ч.2 ст.105 УК РФ.

По версии следствия, утром 17.12.2020 обвиняемый, находясь в офисе одной из микрофинансовых организаций, с деревянно палкой устроил разбой и избил сотрудницу. Женщина получила открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, множественные ушибленные раны головы.

От полученных повреждений потерпевшая потеряла сознание, а обвиняемый, не найдя денежных средств, с места происшествия скрылся.

Жестокое преступление имело большой общественный резонанс.

Признав собранные доказательства законными, обоснованными и достаточными для подтверждения предъявленного обвинения, прокурор направил уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.