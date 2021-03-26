Следственным отделом по городу Ельцу СУ СК России по Липецкой области проводится доследственная проверка по факту наезда автомобиля на судебного пристава, исполнявшего свои должностные обязанности.

По данным следствия, днем 26 марта 2021 года во время ареста автомобиля в рамках исполнительного производства 36-летний должник совершил наезд на судебного пристава. Инцидент произошел на улице Свобода в Ельце. Во время мероприятий по наложению ареста на имущество должника, он сел за руль автомобиля, купленного в кредит, и сбил пристава с ног. С телесными повреждениями пристав госпитализирован, ему оказывается медицинская помощь.

В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий с целью установления всех обстоятельств произошедшего. Выясняется степень причиненного здоровью пристава вреда.

По результатам проверочных мероприятий действиям должника будет дана соответствующая юридическая оценка и принято процессуальное решение.