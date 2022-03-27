Следственным отделом по городу Елец СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении двух подростков 16 лет, подозреваемых в совершении преступления предусмотренного пп. “а, г“ ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабёж, совершенный группой лиц по предварительному сговору с применением насилия не опасного здоровья).

По данным следствия, вечером 16 февраля 2022 года двое несовершеннолетних, договорившись между собой, похитили у местного жителя, находящегося на улице Орджоникидзе в Ельце, имеющиеся у него денежные средства. При этом несовершеннолетние избили потерпевшего, нанеся ему множественные удары кулаками и ногами по телу, в том числе по голове. О произошедшем потерпевший сообщил в правоохранительные органы.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий и судебных экспертиз с целью установления всех обстоятельств совершенного преступления, сбора и закрепления доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

Санкция вменяемой фигурантам статьи УК РФ предусматривает наказание вплоть до 7 лет лишения свободы.