В регионе

В Ельце двое сотрудников исправительного учреждения стали фигурантами уголовного дела о попытке хищения чужого имущества

17 минут назад
5 посмотрели

Читайте нас в

Следственным отделом по городу Елец СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении двух должностных лиц ФКУ ИК-3 УФСИН России по Липецкой области, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного п. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ (покушение на тайное хищение чужого имущества).

По данным следствия, 16 января 2022 года сотрудники исправительной колонии, действуя совместно по предварительному сговору, пытались вывезти с территории казенного учреждения продукты питания, предназначенные для колонии на сумму более 20 тысяч рублей.

Фигуранты не смогли реализовать преступный умысел до конца, так как были задержаны коллегами из отдела собственной безопасности УФСИН России по Липецкой области.

В настоящее время устанавливаются иные факты возможного хищения имущества колонии, проводятся следственные действия с целью выяснения всех обстоятельств произошедшего и сбора доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

Подписывайтесь на нас ВКОНТАКТЕ и в ОДНОКЛАССНИКАХ или сделайте свои ЯндексНовости более близкими

Не забывайте и про наш Яндекс Дзен

Вам также может быть интересно

guest
0 комментариев
Inline Feedbacks
View all comments
Сахара в Липецкой области достаточно Игорь Артамонов: «Остановок на предприятиях Липецкой области нет, есть проблемы с логистикой. Резиденты ОЭЗ уходить не хотят» «ВКонтакте» запустила приложение для переноса фото и видео из Instagram Улыбнитесь, вас снимают! По барабану! Обережные куклы Настоящий полковник Ремонт дорог — 2022 «Переведите ребёнка на удалёнку!» В аптеках «Липецкфармации» сделают скидку пенсионерам, привитым против COVID-19