Следственным отделом по городу Елец СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении двух должностных лиц ФКУ ИК-3 УФСИН России по Липецкой области, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного п. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ (покушение на тайное хищение чужого имущества).

По данным следствия, 16 января 2022 года сотрудники исправительной колонии, действуя совместно по предварительному сговору, пытались вывезти с территории казенного учреждения продукты питания, предназначенные для колонии на сумму более 20 тысяч рублей.

Фигуранты не смогли реализовать преступный умысел до конца, так как были задержаны коллегами из отдела собственной безопасности УФСИН России по Липецкой области.

В настоящее время устанавливаются иные факты возможного хищения имущества колонии, проводятся следственные действия с целью выяснения всех обстоятельств произошедшего и сбора доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.