В Ельце готовят проект расчистки реки Быстрая Сосна

Областные экологи совместно с представителями ресурсоснабжающих организаций согласовывают работы по расчистке реки Быстрая Сосна в Ельце. Специалисты выехали на берег реки, чтобы обсудить предстоящие работы на месте.

Недавно заключён государственный контракт на разработку проектно-сметной документации. Она позволит определить объёмы и стоимость расчистки. Завершить проектирование планируется в 2027 году.

Расчистка русла Быстрой Сосны началась ещё в 2020 году. Договор заключил филиал «Управление эксплуатации Белгородского водохранилища» ФГБВУ «Центррегионводхоз». Основные работы были запланированы на 2022 год, однако не состоялись.

Ситуация вызвала обеспокоенность жителей Ельца. Чтобы продолжить работу, областные экологи выступили с инициативой разработать новый проект расчистки за счёт средств федерального бюджета.

«Жители Ельца ждут расчистки и переживают за состояние реки. Сейчас важно подготовить качественный проект: определить, какие работы необходимы и сколько они будут стоить. Это основа для дальнейшей расчистки», — отметил губернатор Игорь Артамонов.