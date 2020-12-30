Завершились ремонтные работы в помещении центра «Мой бизнес» в городе Елец, расположенном по улице Карла Маркса, д. 15.

Открытие филиала реализуется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», рассказали в управлении экономического развития Липецкой области.

Елецкий офис будет оказывать услуги клиентам в равной мере с липецким центром «Мой бизнес». Филиал располагает собственным конференц-залом для проведения обучающих и деловых мероприятий. Для предпринимателей города и ближайших районов это возможность получить широкий спектр услуг без посещения областного центра.

Также на базе елецкого офиса будет открыт Центр молодежного инновационного творчества (ЦМИТ) для детей, молодежи и малого бизнеса в целях повышения интереса к ведению предпринимательской деятельности в разработке технологических, инженерных, IT –проектов от идеи до стартапа.