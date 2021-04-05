Собранные следственным отделом по городу Ельцу СУ СК России по Липецкой области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 43-летнему местному жителю, виновному в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего, повлекшее его смерть).

По данным следствия, в ночь на 29 февраля 2020 года подсудимый, находясь в своей квартире по улице Юбилейная в Ельце, распивал спиртные напитки в компании знакомых. Между находившимися в состоянии алкогольного опьянения хозяином квартиры и гостем произошел конфликт. В ходе словесной перепалки подсудимый избил гостя, нанеся ему не менее 11 ударов, в том числе по голове и шее. От полученных травм потерпевший скончался. Подсудимый перетащил тело потерпевшего на лестничную площадку дома и продолжил распивать спиртные напитки.

Тело потерпевшего обнаружили соседи и сообщили в правоохранительные органы. Прибывшая бригада медиков констатировала смерть потерпевшего.

В ходе расследования уголовного дела вину в совершении особо тяжкого преступления фигурант не признал, выдвинув версию о непричастности. К его доводам следствие отнеслось критически и опровергло собранными доказательствами, в числе которых показания свидетелей, результаты следственных действий и судебных экспертиз, что позволило суду вынести обвинительный приговор.

Суд назначил виновному наказание в виде 7 лет лишения свободы в колонии строгого режима.